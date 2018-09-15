Рашид Рахимов: "Не так много спартаковцев играли за сборные, поэтому "Спартак" имел достаточно времени для подготовки к "Ахмату"

Новый главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в интервью "СЭ" отметил, что перед матчем 7-го тура чемпионата России со "Спартаком" не думает о гостевой победе над красно-белыми в прошлом сезоне.

– "Ахмат" держит в уме гостевую победу на "Открытие Арене" со счетом 3:1 прошлой весной?

– Думаю, не стоит сравнивать тот матч с предстоящим. Тогда в "Спартаке" была совершенно другая ситуация. "Ахмат" выдал прекрасную игру, но надо учитывать негативный фон, сложившийся вокруг красно-белых в тот период времени: они за одну неделю потерпели тяжелые поражения от "Урала" в РПЛ и от "Тосно" в Кубке России.

Сейчас же команды возвращаются после паузы на сборные, не так много спартаковцев попало в составы своих национальных команд, поэтому соперник имел достаточно времени для планомерной подготовки к возобновлению чемпионата России. (Иван Торопцев)

Полностью интервью Рахимова

"Спартак" – "Ахмат": российская премьер-лига, 16 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)