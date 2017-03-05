Рашид Рахимов: "Не совсем доволен действиями игроков "Терека"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после поражения от "Уфы" (0:1) в матче 18-го тура чемпионата России заявил, что причиной неудачного результата стали неправильные действия игроков в атаке. Специалист отметил, что его подопечные часто замедляли атаки, имея преимущество в зонах.

– Не совсем доволен действиями игроков, – сказал Рахимов в послематчевом интервью телеканалу "Наш футбол". – Было много эпизодов, когда игроки принимали неправильные решения. Начинали атаки, затем замедляли ее поперечными передачами. И все это когда мы создавали преимущество. У нас были проблемы с этим. Просил футболистов не играть так. Тяжело играть с поперечными передачами, когда у соперника 10 игроков в штрафной.