21:28 | Футбол — РПЛ

Рашид Рахимов: "Не понимаю, почему в ворота "Локомотива" не был назначен пенальти"

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Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов считает, что в ворота "Локомотива" (0:2) в матче девятого тура чемпионата России должен был быть назначен пенальти.

- "Локомотив" активнее провел второй тайм, потому что мы больше стали терять мяч. Но не сказал бы, что у "Локомотива" было огромное преимущество. Такие матчи решают эпизоды, спорные моменты.  Сегодня это было не за нас, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". -   Нам было понятно, что игра шла до одной ошибки. К сожалению, мы ее допустили. Я не понимаю, почему не был назначен пенальти, как это трактуется. Там была игра рукой. Это вызывает вопросы. По нашей игре в плане организации есть много позитивных моментов, а по игре в атаке есть проблемы. Тренер всегда анализирует, где есть негатив, как улучшить. С "Анжи" легко не будет, у нас есть проблемы в атаке.

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Локомотив - Ахмат

 

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