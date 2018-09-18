Рашид Рахимов: "Не мог ответить Кадырову "Нет"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов​ в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" назвал причину возвращения в клуб из Грозного.

– Насколько сложно было принять предложение вернуться в Грозный?

– Стоит сказать о таком важном моменте, который стал для меня определяющим. Сам Рамзан Ахматович хотел знать, готов ли я к сотрудничество. Естественно, интерес такого человека, как Рамзан Кадыров, и наши взаимоотношения. Я просто не мог ответить "Нет", потому что с уважением отношусь к человеку и знаю, что он делает для республики. Решение принял только потому, что был его интерес.