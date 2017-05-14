Рашид Рахимов: "Не люблю команды без мотивации, как "Томь"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Томи" заявил, что его команде необходимо сохранить мотивацию, несмотря на класс соперника.

- Настроение нормальное, - сказал Рахимов в эфире телеканала "Наш футбол". - Важно будет не обращать внимания на то, что у "Томи" нет шансов остаться в премьер-лиге. Не люблю такие команды. Нужно быть внимательными. Мы хотим добиться результата.

Встреча пройдет сегодня, 14 мая, в Томске и начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ"проведет текстовую трансляцию матча.