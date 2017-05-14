Рашид Рахимов: "Надеюсь, мы еще не раз приедем в Томск"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после матча 28-го тура чемпионата России над "Томью" (2:1) отметил, что игра получилась очень тяжелой. Специалист выразил сожаление в связи с вылетом томичей в ФНЛ.

– Игра получилась тяжелой, еще до матча я сказал, что не люблю команды, которые ничего не решают, – сказал Рахимов. – Они могут играть в свое удовольствие, на них нет психологического давления, и такие команды – самые опасные. Я сразу сказал, что будет очень тяжелая игра. Нам удалось забить дважды, но потом у нас в некоторых эпизодах появились моменты пижонства, где мы стали недорабатывать, пропустили и обеспечили себя неприятной концовкой.

Насколько я понимаю, здесь и до нас всем было нелегко. "Оренбург" с трудом выиграл, "Зенит" на 84-й забил второй гол, "Рубин" и "Амкар" потеряли очки. Жаль, конечно, что "Томь" вылетает, здесь футбольный город. Надеюсь, что мы еще не раз сюда приедем.

Трансляция матча "Томь" - "Терек"