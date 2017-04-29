Рашид Рахимов: "Надеюсь, что это не последние пять мячей "Терека" в одном матче"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после матча 26-го тура против "Урала" (5:2) остался доволен игрой своей команды. Также он не знал, что сегодня грозненская команда впервые в своей истории забила пять мячей в одной встрече премьер-лиги.

– На начале матча сказалось то, что приходится играть через два дня на третий, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Рашид Рахимов. – Очень тяжело входили в игру, поздно на все реагировали, не успевали в борьбу и стыки, постоянно опаздывали, но второй тайм был совершенно другой. Хорошо, что удалось забить второй мяч, после чего соперник раскрылся, и мы сыграли на контратаках. Надо отдать должное команде, игроки проявили морально-волевые качества, сыграли очень хороший матч. Тем не менее, два пропущенных мяча – это много. Это, наверное, самое малое, за что можно критиковать команду. Многое, что говорил игрокам в перерыве, но не думаю, что стоит об этом рассказывать. Это наша внутренняя кухня.

– Вы знали, что впервые в истории премьер-лиги "Терек" забил 5 мячей в одном матче?

– Нет. Думаю, если вспоминать, то мы забивали и по три, и по четыре гола "Спартаку" и "Зениту". Может быть, больше никто в истории и не забьет 4 мяча "Спартаку" за 45 минут. Вообще, не следил за такими вот рекордами, но я надеюсь, что это не последние пять мячей, а может будут и шесть в одной встрече.

"СЭ" провел трансляцию матча "Терек" – "Урал"