Рашид Рахимов: "Между ЦСКА и "Тереком есть большая разница"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после поражения от ЦСКА (0:3) в гостевом матче 6-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что соперник явно превзошел его команду. Отметим, что эта встреча стала первым официальным матчем на новом стадионе армейцев "Арена ЦСКА".

– Первые минуты прошли без моментов, потом в игре вашей команды что-то сломалось…

– В общем вы правы, никаких моментов у наших ворот по началу не было. Все три гола мы пропустили очень легкие и простые. Навреное, по этим моментам надо сказать, что есть большое недовольство тем, как мы пропускаем. Часто плохо реагируем, много эпизодов не доигрываем, и это настораживает. Но по большому счету ЦСКА показал, что между нами есть большая разница.

Делить матч на таймы я не буду – надо играть 90 минут. Если говорить в общем – исполнительское мастерство ЦСКА выше.