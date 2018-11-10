Рашид Рахимов: "Матч с "Крыльями" не будет легким - очки нужны всем"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов перед матчем 14-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" заявил, что эта встреча не будет легкой для его команды.

- У нас не так много вариантов, так как есть травмированные, - сказал Рахимов в эфире канала "Матч Премьер". - Мы решили не менять тот состав, который начинал матч в Петербурге. Легко не будет: не имеет значения, играем ли мы с лидером или нет. Очки нужны всем. "Крылья" играют не так, как "Зенит": мы подготовились к ним.

Все о чемпионате России - здесь