Рашид Рахимов: "Максимович – адекватная замена Джикии"

Известный специалист, бывший игрок "Спартака" Рашид Рахимов считает, что защитник "Наполи" Никола Максимович является адекватной заменой Георгию Джикии, получившему травму крестообразных связок в товарищеском матче с китайским "Шанхай Шанган" (0:1). Красно-белые арендовали 26-летнего серба до конца сезона без права выкупа.

– Максимович – неплохой игрок, – считает Рахимов. – Тем более забирают его не откуда-нибудь, а из "Наполи". Если клуб имеет возможность заплатить 800 тысяч евро, то почему бы и нет?

– Однако Максимович не играет в основе команды, у него всего четыре матча за весь сезон.

– Я знаю. У "Наполи" стабильная четверка защитников. Например, к Кулибали большой интерес проявляет "Барселона", и там совсем другие цифры фигурируют. Так что 800 тысяч – не так дорого.

– Максимович – хорошая замена Джикии? Или Георгий сейчас незаменим для "Спартака"?

– Адекватная. А заменить можно любого игрока. Если говорить о Максимовиче, то он вызывается в сборную, хоть немного по времени, но выступает в чемпионате Италии. Можно сколько угодно анализировать, но только игры покажут его текущий уровень. Но обидно, что игрок не сможет принять участие в Лиге Европы. И времени на адаптацию у него будет немного. (Павел ГУРЕВИЧ)