Рашид Рахимов: "Как оценю судейство? Плохие слова говорил про себя, а не вслух"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов после победы над "Краснодаром" (1:0) в матче 11-го тура премьер-лиги прокомментировал работу главного арбитра встречи Виталия Мешкова, не став называть его главным действующим лицом игры. Также тренер остался доволен игрой своей команды, заявив, что игроки выполнили план на 90 процентов.

- Всем понятно, что у "Краснодара" великолепный стадион, команда, - заявил Рахимов. - Брать очки здесь очень тяжело. Настроение хорошее. План на игру на 90 процентов выполнили.

- В концовке началась жесткая игра. Как прокомментируете это?

- Там и хитрость, и эмоции. Так себя вели и мы, и соперник. "Краснодар" так бы себя вел, если бы выигрывал 1:0. Я бы не стал заострять на этом внимание. Я остался доволен своей командой в плане организации игры. Мы все атаки соперника накрывали очень высоко, и я говорил игрокам, что чаще соперники не разыгрывают через центр, а делают длинную передачу вперед. Они располагаются широко, и можно было выйти в контратаку. Так мы и забили. Из претензий - мы медленно иногда выходили в атаку. Но конечный результат - победный. Потом разберем все, сейчас просто радуемся. Команда показала характер.

- Вы сказали, что на 90 процентов выполнили план. 10 процентов - что именно?

- Технический брак.

- В работе арбитра вашему коллеге Мусаеву не понравилось большое количество неоправданных свистков, тренер назвал его главным действующим лицом матча. Вы согласны?

- Я бы так не стал говорить. У нас тоже были претензии, например, по желтой карточке. А еще я теперь знаю, что за умышленную игру рукой не дают карточку. (Улыбается). У каждого будут претензии, но я не стал бы называть судью главным действующим лицом. По некоторым моментам плохие слова я говорил про себя, а не вслух.

- Была ли возможность в концовке избежать такого штурма со стороны "Краснодара"?

- "Краснодар" уже вдевятером шел в атаку. Но мы выходили из обороны с таким браком, что "Краснодар" нас мог наказать за это раз 5. В то же время мы могли столько же забить. В определенных эпизодах на повезло, но чтобы "Краснодар" играл без моментов, трудно представить. У нас была доля везения, но и также и качественное исполнительское мастерство. (Екатерина Потапова)

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