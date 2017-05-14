Рашид Рахимов: "Из-за пижонства "Терек" усложнил себе концовку в матче с "Томью"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после победы в матче 28-го тура чемпионата России над "Томью" (2:1) отметил напряженный характер встречи. Специалист добавил, что его подопечные сами создали себе проблемы в концовке встречи.

– Всем было сложно сегодня, – приводит ТАСС слова Рахимова. – Не ждали легкой игры. Понимали, что надо будет вскрывать оборону. Из-за пижонских эпизодов сами принесли себе тяжелую концовку. Самые тяжелые команды – те, которые ничего не решают. Будем двигаться дальше, есть два дня, чтобы восстановиться.