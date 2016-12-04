Рашид Рахимов: "Из игроков "Терека" надо выжать сок на зимних сборах, чтобы они умерли, и оживить их к весне"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов на пресс-конференции после поражения в гостевом матче 17-го тура премьер-лиги от "Локомотива" (0:2) отметил, что в этой встрече его команда не смогла использовать свои козыри, передает корреспондент "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ. По словам наставника "Терека", его подопечные могут играть по-другому.

– Впечатление от игры не очень хорошее, потому что мы проиграли, – подчеркнул Рахимов. – Есть тому некоторые объективные причины, но они не главные. Допустили очень много брака и не было того азарта, который обычно присутствует в нашей игре. Уже на разминке слышал, что игроки задохнулись. Ведь только три дня прошло после предыдущего матча на тяжелом газоне. Плюс в первый раз играли при "минус 9" градусов. Организм не адаптировался. Пока осваивались, получили первый гол, а после второго, забитого из-за собственной ошибки, шансов уже не было.

Мы медленно думали. Не использовали такие свои козыри, как концентрация, азарт, агрессивная и плотная игра, много единоборств. В позиционной атаке часто теряли мяч. Все в совокупности и дало результат. Не лучший наш матч. Мы можем играть по-другому, но без поражений не бывает. Их нужно терпеть и анализировать. А в целом я поблагодарил команду за первую часть сезона, потому что было много хороших матчей, и на зимнюю паузу мы уходим на хорошей позиции. Теперь надо выжать из игроков сок на зимних сборах, чтобы они умерли, и оживить их к возобновлению чемпионата.