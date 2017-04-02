Рашид Рахимов: "Итог матча с "Амкаром" закономерен"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после ничьей в матче 21-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:1) отметил закономерность итога встречи. Наставник отметил, что его подопечные допустили ряд ошибок по ходу встречи.

– Думаю, что счет по игре, – приводит официальный сайт "Амкара" слова Рахимова. – В первые 15 – 20 минут мы не привыкли к газону и сильному ветру. Было много нерасчетливых действия, когда шли длинные передачи, когда мы сами делали пасы. Было много потерь и медленная реакция на мяч. Была ситуация, когда нужно было просто сделать два шага к мячу, но мы перекладывали ответственность друг на друга. Зарабатывали штрафные, которые нам не свойственны.

После пропущенного мы освоились и играли по-другому. В перерыве сделали замечания. Во втором тайме по подбору и контролю мы сыграли правильно. Если брать все 90 минут – результат закономерен.