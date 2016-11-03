Рашид Рахимов: "Игра с "Зенитом" покажет, каким результатом можно быть довольным"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов в преддверии матча 13-го тура премьер-лиги с "Зенитом" отметил, что пока не может сказать, устроит ли его ничья с петербуржцами. Игра "Терек" – "Зенит" состоится 6 ноября в 17:00 на "Ахмат-Арене".

– Команда чувствует себя неплохо, был один выходной день, в среду провели тяжелую тренировку, – цитирует официальный сайт "Терека" Рахимова. – Понимаем, что предстоит матч против тяжелого соперника, который в этом сезоне еще не проигрывал, к тому же "Зенит" достаточно результативно играет в атаке. Что поделаешь, тем интереснее для нас будет играть против такого соперника. Мы любим играть против таких соперников.

– За счет чего можно переиграть "Зенит"?

– Нужно еще раз хорошо проанализировать соперника и постараться навязать свою игру. Но в первую очередь нужно нейтрализовать сильные стороны соперника, и уже исходя из этого строить свою игру. Мысли и идеи есть, попробуем воплотить их в действия на тренировках и перенести на игру. Что из этого получится – посмотрим.

– Ничья с "Зенитом" – хороший результат?

– Мы играем дома, и, понятно, всегда должны рассчитывать на максимальный результат. Игра покажет, каким результатом можно быть довольным. Недовольными мы можем быть только негативным результатом. Все остальное – по ходу матча. Сейчас об этом говорить тяжело. Ясно одно – мы хотим положительного результата.

– Игру 13-го тура из-за перебора желтых карточек пропустит Иванов...

– Конечно, это для нас проблема, в определенной степени Иванов – мозг команды. Он дает креатив, делает много острых передач, знает, когда убыстрить, когда придержать мяч. На его позицию выйдет другой игрок и постарается проявить себя с наилучшей стороны.

– Когда сможет выйти на поле Адилсон Варкен?

– Он потихоньку готовится, пока еще не в своей лучшей физической форме. Мы надеемся, что в ближайшее время он будет задействован в играх.