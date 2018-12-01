Рашид Рахимов: "Это не футбол, а просто лотерея"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов считает, что после матча 16-го тура чемпионата России с "Енисеем" (1:1) нет смысла говорить о футболе из-за тяжелых погодных условий.

- Пока не знаю, все ли нормально со здоровьем футболистов, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Надо отогреться, а потом посмотреть. Последствия могут быть чуть позже. Я и сам замерз. Смысла говорить об игре нет. Это не футбол, а просто лотерея. Остаюсь при своем мнении - сегодняшнюю игру назвать футболом нельзя. Мяч был деревянный, и действия иногда были такими же. Нет претензий к футболистам. Они старались, бились, играли, если это можно назвать игрой.

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