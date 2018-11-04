Рашид Рахимов: "Есть проблемы с исполнительским мастерством"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов после матча 13-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:1) посетовал на исполнительское мастерство. По его словам, у него нет претензий к игрокам.

– Разочарование? Думаю, да. Играли в целом неплохо. К сожалению, есть проблемы с исполнительским мастерством, – сказал Рахимов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Наверное, отсюда результат.

Есть, конечно, достаточно моментов, на которые еще нужно обратить внимание и постараться исправлять. Однако по организации, самоотдаче и характеру предъявить претензии команде не могу.