21:07 21 ноября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Рашид Рахимов: "Если "Терек" хочет быть выше в таблице, необходимо "додавливать" соперника"

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Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после матча 14-го тура чемпионата России против "Томи" (0:0) отметил, что команда всю игру провела на половине поля соперника. По словам специалиста, игрокам не хватает индивидуального мастерства, а упрекать команду в отсутствии самоотдачи было бы неправильно.

– Вы видели, чтобы был недонастрой? Я видел, что команда старалась, весь матч провела на половине поля соперника, - сказал Рахимов в эфире телеканала "Наш футбол". - Да, немного не хватает индивидуального мастерства. Плюс ко всему, был брак при завершении атак и ошибки в решающем пасе. Претензий к игрокам нет. Если мы хотим быть лучше в таблице, мы должны додавливать соперника.

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