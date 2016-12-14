Рашид Рахимов: "Если поступят хорошие предложения, то уход Семенова и Иванова возможен"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов не исключил, что защитник Андрей Семенов и хавбек Олег Иванов могут покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Также он отметил, что клуб планирует усиливаться.

– Мы рассчитываем усилиться двумя-тремя игроками; нам нужно усилить опорную зону, нужен игрок в линию обороны и атаки. В атаке я имею в виду позицию инсайда, второго нападающего, – цитирует ТАСС Рахимова. – Я, как тренер, хотел бы рассчитывать на них на первом сборе, но не могу знать, как будет развиваться ситуация. Первое – надо найти тех, кто нам подходил; второе – это желание самого игрока; третье – возможности клуба и запросы игроков; здесь достаточно много нюансов, поэтому далеко не заглядываю.

То, что их (Семенова и Иванова) связывают с другими клубами, говорит о том, что они достаточно хорошо работают, они добавили, и на них есть спрос. С одной стороны, это приятно, с другой – мы не хотим их терять. Если поступит хорошее предложение, такие переходы возможны, но на сегодняшний день мы об этом не думаем.