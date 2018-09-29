Рашид Рахимов: "Была игра рукой. Мяч будто с кольца сняли, как в баскетболе"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов после матча девятого тура РПЛ против "Локомотива" (0:2) недоволен судейством.

- Не возникло ли вопросов по судейству?

- Не люблю это обсуждать. Но был ряд спорных моментов, которые вызывают удивление. Увидел на повторе, что была игра рукой. Как в баскетболе, мяч с кольца рукой сняли. Может, судья глаз протирал, может, на бутсы засмотрелся. Были определенные моменты и вопросы. Но лучше говорить о нашей игре. Игра была до первой ошибки. Кто ее допустит, тот и проиграет. Радует, как команда выглядит организационно, есть желание, но качественной игры пока не хватает.

- Что случилось с командой во втором тайме?

- В перерыве сказал, что мы много перехватывали в первом тайме, но плохо цеплялись за мячи и выходили из обороны в атаку. Нужно было быстрее принимать решения и играть в один-два касания. Во второй половине увеличился технический брак, оттого и показалось, что давление "Локомотива" увеличилось. Надо много работать. (Ярослав Сусов)

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