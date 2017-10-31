Рашид Рахимов: "Ахмат"? Я ни с кем переговоров не вел"

Бывший главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов заявил, что на него никто из представителей грозненского клуба не выходил. Накануне Олег Кононов покинул пост наставника команды из Чечни после матча 15-го тура премьер-лиги с "Анжи" (1:1).

– Выходили ли на вас представители "Ахмата"? – вопрос Рахимову.

- Я в Москве и ни с кем переговоров не вел.

– Но вы отдохнули и готовы к работе?

– Я не обсуждаю, отдохнул или нет. Я всегда готов к работе.

В то же время, по данным "СЭ", уже во вторник "Ахмат" может объявить о возвращении Рахимова. 52-летний специалист работал с клубом из Грозного с 2013 по 2017 год, после чего его летом сменил Кононов. При нем команда в 15 турах набрала 18 очков и занимает 9-е место в чемпионате России.

При этом Рахимов, пусть и основной, но не единственный кандидат. Решение "Ахмат" примет в ближайшие два дня. Отметим, что ранее, еще до назначения Кононова, клуб контактировал с Валерием Карпиным. Не исключено, что и эта кандидатура будет рассмотрена. (Андрей СИЗЯКИН)