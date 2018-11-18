21:44 | Футбол — РПЛ

Рашид Рахимов: "Ахмат" постарается проявить лучшие качества в матче с ЦСКА"

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Главный тренер "Ахмата"  Рашид Рахимов заявил, что матч 15-го тура премьер-лиги против ЦСКА будет тяжелым для его клуба. 53-летний специалист также добавил, что на игре грозненской команды сказывается обилие травм.

- Постоянно следим за состоянием трамвированных игроков, но форсировать их восстановление не хотим. Лучше перетерпеть, - сказал Рахимов в интервью клубной пресс-службе. - Отсутствие игроков на нас сказывается. Шесть - семь человек могли бы нам помочь, но они отсутствуют. Мы привлекаем к тренировкам игроков из дубля. Но очень важно иметь всю обойму в составе.

ЦСКА - одна из тех команд, которые показывают мобильный и хорошо организованный футбол. Армейцы и "Краснодар" сейчас играют стабильно. Матч будет тяжелым. Надо проявить свои лучшие качества. 

"Ахмат" после 14 туров занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

Ахмат - ЦСКА

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https://twitter.com/akhmatgrozny/status/1064225377319612416

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