21:10 | Футбол — РПЛ

Рашид Рахимов: "Ахмат" мог забивать еще"

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Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов после матча 11-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:0) заявил, что его команда могла забить больше голов.

- Мы понимали, что "Краснодар" играет в быстрый контроль мяча, - сказал Рахимов в эфире канала "Матч Премьер". - Мы перекрыли почти все зоны, опасных моментов не было. Мы также проводили контратаки, в которых могли забить еще и закончить матч. Что не понравилось? Технический брак, которого было много. Так мы создали бы больше шансов. 

Краснодар - Ахмат

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
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