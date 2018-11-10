Рашид Рахимов: "Ахмат" хочет играть в другой футбол"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов после матча 14-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (2:1) заявил, что при выборе тактики его команда отталкивается от соперника.

- Нам хочется играть в другой футбол, - приводит слова Рахимова официальный сайт "Крыльев Советов". - Мы выбираем на матч тактику, исходя из того, как играет соперник. Мы понимали, что у "Крыльев" больше проблем. Чем выше мы начинаем встречать соперника, тем больше возникает у него брака. Сегодня нам это удалось. Мы провели хорошую игру.

"Ахмат" после 14 туров занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

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