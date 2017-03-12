21:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Рашид Рахимов: "0:0 - закономерный результат на тяжелом поле в Ростове-на-Дону"

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Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после ничьей в матче 19-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0) заявил, что качество поля в Ростове-на-Дону повлияло на ход встречи.

– Игра была ничейной, – сказал Рахимов в эфире телеканала "Наш футбол". – Сказать об удовлетворении нельзя. Результат закономерный. Очень тяжелое поле. Мы быстро теряли мяч. Выходить в атаку на этом поле было очень тяжело. Было несколько хороших моментов. К сожалению, у нас выбыли игроки креативного плана. Технический брак не позволил сыграть в атаке. Игроки поздно реагировали на выходы.

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