"Раньше мне нравился Игнашевич". Сорокин – о лучшем защитнике в РПЛ

Защитник "Рубина" Егор Сорокин рассказал клубному телевидению казанской команды, что ему нравилась игра бывшего футболиста ЦСКА Сергея Игнашевича​.

– Кто для тебя лучший защитник в чемпионате России?

– Выделить кого-то одного не могу, – сказал Сорокин в видео на Youtube-канале "Рубина". –Раньше мне нравился Сергей Игнашевич. На протяжении всей карьеры он выступал стабильно.

В текущем сезоне Сорокин сыграл в 16 матчах за "Рубин" и забил четыре гола.