Рамзан Кадыров: "Решение о переименовании "Терека" остается за советом директоров клуба"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что он не давал ответов на запрос о переименовании "Терека" в ФК "Ахмат", но объяснил, почему болельщики выступили за такой вариант. Ранее вице-президент грозненского клуба Хайдар Алханов сообщил "СЭ", что он не слышал о новом названии команды. На данный момент "Терек" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

– Это прерогатива совета директоров клуба, – цитирует сайт правительства Чеченской Республики Кадырова. – Только он принимает решение по данному вопросу. Я ответа на подобные просьбы не давал. Авторы мотивируют свою инициативу тем, что в республике есть сеть клубов "Ахмат" по различным видам спорта, которые успешно развиваются, получили мировую известность. Также болельщики напоминают, что огромную роль в возрождении "Терека" сыграл первый президент республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Еще раз говорю, что решение остается за советом директоров.