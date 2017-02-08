20:52 8 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Рамзан Кадыров: "Решение о переименовании "Терека" остается за советом директоров клуба"

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что он не давал ответов на запрос о переименовании "Терека" в ФК "Ахмат", но объяснил, почему болельщики выступили за такой вариант. Ранее вице-президент грозненского клуба Хайдар Алханов сообщил "СЭ", что он не слышал о новом названии команды. На данный момент "Терек" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

– Это прерогатива совета директоров клуба, – цитирует сайт правительства Чеченской Республики Кадырова. – Только он принимает решение по данному вопросу. Я ответа на подобные просьбы не давал. Авторы мотивируют свою инициативу тем, что в республике есть сеть клубов "Ахмат" по различным видам спорта, которые успешно развиваются, получили мировую известность. Также болельщики напоминают, что огромную роль в возрождении "Терека" сыграл первый президент республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Еще раз говорю, что решение остается за советом директоров.

Дополнительная информация

http://www.chechnya.gov.ru/page.php?r=126&id=19252

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КОММЕНТАРИИ (6)
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zenit08

Чувство которое испытываю, читая это называется Испанский стыд — чувство неловкости или стыда за других. Нет слов...

23:37 8 февраля

Thomas_Boy

Блджад... Это просто...

21:54 8 февраля

баламошка

Бугага)Типо они теперь не назовут команду "Ахмат", типо выбор, типо демократия.

21:39 8 февраля

rustov

В пошлой стране мы живем...

21:35 8 февраля

Морозов95

ну вы понял, Рамзан как бэ не говорил, но ....

21:26 8 февраля

Podvodnik

Называть так уж сразу, Ахмат-Рамзан-Владимир. Никто из них за клуб не играл, деньги давал Владимир Путин, а называть почему-то только Ахмат. Можно назвать Путинец. Рамзан согласится. Против Путина он не попрёт.Это не Немцов.

21:02 8 февраля

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