Рамзан Кадыров: "Решение о переименовании "Терека" остается за советом директоров клуба"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что он не давал ответов на запрос о переименовании "Терека" в ФК "Ахмат", но объяснил, почему болельщики выступили за такой вариант. Ранее вице-президент грозненского клуба Хайдар Алханов сообщил "СЭ", что он не слышал о новом названии команды. На данный момент "Терек" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.
– Это прерогатива совета директоров клуба, – цитирует сайт правительства Чеченской Республики Кадырова. – Только он принимает решение по данному вопросу. Я ответа на подобные просьбы не давал. Авторы мотивируют свою инициативу тем, что в республике есть сеть клубов "Ахмат" по различным видам спорта, которые успешно развиваются, получили мировую известность. Также болельщики напоминают, что огромную роль в возрождении "Терека" сыграл первый президент республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Еще раз говорю, что решение остается за советом директоров.
zenit08
Чувство которое испытываю, читая это называется Испанский стыд — чувство неловкости или стыда за других. Нет слов...
23:37 8 февраля
Thomas_Boy
Блджад... Это просто...
21:54 8 февраля
баламошка
Бугага)Типо они теперь не назовут команду "Ахмат", типо выбор, типо демократия.
21:39 8 февраля
rustov
В пошлой стране мы живем...
21:35 8 февраля
Морозов95
ну вы понял, Рамзан как бэ не говорил, но ....
21:26 8 февраля
Podvodnik
Называть так уж сразу, Ахмат-Рамзан-Владимир. Никто из них за клуб не играл, деньги давал Владимир Путин, а называть почему-то только Ахмат. Можно назвать Путинец. Рамзан согласится. Против Путина он не попрёт.Это не Немцов.
21:02 8 февраля