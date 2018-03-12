Рамзан Кадыров: "Футболисты ЦСКА вылетели в Москву"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что рейс Грозный - Москва был задержан по техническим причинам, а не из-за угрозы теракта. В воскресенье игроки ЦСКА не смогли вылететь из Чечни после матча 22-го тура чемпионата России против "Ахмата" (3:0).

"Пока некоторые СМИ продолжают сеять панику, футболисты ЦСКА уже зарегистрировались и производят посадку на рейс Грозный - Москва. Рядовая задержка рейса благодаря усилиям ретивых журналистов превратилась в "угрозу теракта". Ребята, пора уходить от шаблонов. Подобные задержки по техническим причинам, погодным условиям, из-за позднего вылета самолета и т.д. происходят каждый день по всему миру.

В Европе каждый день задерживают рейсы, но вы же не говорите, что это террористическая угроза. У нас все спокойно. Все работает в штатном режиме. Спортсмены целые и невредимые отправляются в Москву", – написал Кадыров в Телеграме.

"Все отлично! Футболисты ЦСКА вылетели в Москву. В Грозном все спокойно. Доброй ночи", - добавил позже Кадыров.

Источник: ЦСКА не мог вылететь из Грозного из-за ложного звонка о минировании аэропорта