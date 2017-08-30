Рамзан Кадыров: "Блокаду Ленинграда прорывали сотни жителей Чечни"

Почетный президент "Ахмата" Рамзан Кадыров ответил болельщикам "Зенит", которые ранее в социальных сетях обсуждали, как губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко скандировал лозунг "Ахмат - сила". Видеозапись этого момента в Инстаграме опубликовал президент "Ахмата" Магомед Даудов. Кадыров отметил, что спорт играет объединяющую роль, а также добавил, что блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны прорывали сотни жителей Чечни.

- Совсем недавно мы принимали дорогого гостя - губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, - написал Кадыров в Инстаграме. - Во время небольшого отдыха на озере сделали короткую запись, на которой вместе произносим лозунг "Ахмат - сила!". Последовали провокационные публикации о том, что губернатор якобы болеет за наш РФК "Ахмат", а не "Зенит". Поясняю тем, кто не знает, что лозунг "Ахмат - сила" появился задолго до того, как нашей команде дали это имя! "Ахмат" - общее название социального, экономического, политического, молодежного и спортивного движения.

Нашим друзьям из Петербурга хочу напомнить, что блокаду Ленинграда прорывали сотни жителей Чечни. Мы как большой праздник отмечаем день снятия блокады. В Грозном есть улицы Ленинградская и Санкт-Петербургская. Мы признательны Петербургу за увековечивание имени Ахмат-Хаджи (Кадырова). Еще раз говорю, спорт должен сближать нас!

Ахмат - это символ, это имя великого Ахмат-Хаджи Кадырова, первого президента ЧР, Героя России, человека, который возглавил борьбу с врагами России - террористами, вместе с президентом РФ Владимиром Путиным спас страну от международного террора и развала.

Тысячи политиков и спортсменов во всем мире произносят с гордостью лозунг "Ахмат - Сила!". Нас всех в родном отечестве объединяет то, что мы граждане России! А любовь к той или иной команде не должна разъединять. Я не стесняюсь говорить, что "Зенит", ЦСКА или "Рубин" - сила! Мы болеем, когда российские клубы выступают в Европе! Это должно кому-то не нравиться в Чечне? К сожалению, иногда под видом любви к футболу скрываются явно националистические группы. А спорт должен служить миру и единству народов.