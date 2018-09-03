Рамзан Кадыров: "Ахмат" рассматривает несколько вариантов"

Глава Чечни, почетный президент "Ахмата" Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил, что клуб рассматривает несколько кандидатур на должность главного тренера команды после отставки Игоря Ледяхова.

В воскресенье "Ахмат" победил дома "Уфу" (2:1) в матче шестого тура чемпионата России. После встречи Ледяхов объявил, что подал в отставку.

– Этот матч стал последним для Игоря Ледяхова в должности главного тренера нашей команды, – написал Кадыров. – Он по своей инициативе подал в отставку, она была принята руководством клуба. В данный момент рассматриваем несколько вариантов приглашения специалиста на должность главного тренера. Думаю, что этот вопрос будет решен без особой задержки.