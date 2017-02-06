Рамирес, Классон и Смолов - в старте "Краснодара" на игру с "Сувоном"

"Краснодар" объявил состав на товарищеский матч против южнокорейского "Сувона", который пройдет в рамках тренировочного сбора в Белеке. Сбор в Турции российский клуб завершит 10 февраля. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.
Состав выглядит следующим образом:
"Краснодар": Крицюк - Калешин, Мартынович, Налдо, Рамирес - Газинский, Подберезкин, Шишкин - Вандерсон, Смолов, Классон.
Запасные: Синицын, Жигулев, Фомин, Назаров, Перейра.
Стартовый состав и расстановка "быков" на матч #КраснодарБлювингз: pic.twitter.com/07MWrQAkMm– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 6 февраля 2017 г.