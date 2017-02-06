16:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Рамирес, Классон и Смолов - в старте "Краснодара" на игру с "Сувоном"

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"Краснодар" объявил состав на товарищеский матч против южнокорейского "Сувона", который пройдет в рамках тренировочного сбора в Белеке. Сбор в Турции российский клуб завершит 10 февраля. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Состав выглядит следующим образом:

"Краснодар": Крицюк - Калешин, Мартынович, Налдо, Рамирес - Газинский, Подберезкин, Шишкин - Вандерсон, Смолов, Классон.

Запасные: Синицын, Жигулев, Фомин, Назаров, Перейра.

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Материалы REN-TV

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