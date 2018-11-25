Рамиль Шейдаев: "В матче со "Спартаком" было много несправедливости"

Нападающий "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев считает, что арбитр матча 15-го тура РПЛ против "Спартака" (1:3) допустил ошибку, не назначив пенальти. После прострела Шейдаева в штрафную на 57-й минуте, по версии самарцев Зе Луиш сыграл рукой.

– О том, что впервые выйду в стартовом составе "Крыльев" узнал за пару дней до игры, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Шейдаева. - Волновался, конечно. Но оно сразу ушло после стартового свистка – полностью отдался поединку.

– Расскажите о моменте с неназначенным пенальти, как основной участник событий. Именно после вашего прострела игрок "Спартака" сыграл рукой.

– Пенальти был, все отчетливо видно на повторе. Что тут скажешь... Сегодня было много несправедливости в матче. Но с другой стороны ведь судьи тоже люди и могут ошибаться.

– Как так получилось, что "Крылья" пропустили два быстрых гола, хотя до этого играли в защите аккуратно?

– Да, пропустили первый гол и сразу второй. Видимо, произошла потеря концентрации и поэтому пропустили сразу дважды.

– Впереди у "Крыльев" две заключительные игры перед зимним перерывом. Какой из матчей будет сложнее – в Самаре или в Оренбурге?

– Обе игры будут непростые. Но мы будем отталкиваться только от себя, от своей игры. Результаты не удовлетворяют ни нас, ни болельщиков, но ведь играем-то мы хорошо. Я надеюсь, что в двух заключительных матчах нам будет везти чуть больше.