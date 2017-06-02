Рамазан Абдулатипов: "Состав "Анжи" должен формироваться преимущественно из уроженцев Дагестана"

Глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов подчеркнул, что руководство "Анжи" выполнило поставленную задачу, сохранив место в российской премьер-лиге. При этом он отметил, что состав махачкалинцев должен формироваться в основном из дагестанских игроков.

"Анжи" в чемпионате России сезона-2016/17 занял 12-е место. После первой части сезона в клубе сменилось руководство - его новым президентом стал Осман Кадиев.

- Задачу новое руководство "Анжи" выполнило. Теперь планы на ближайшие три года - стабилизировать выступление команды, - приводит ТАСС слова Абдулатипова. - Чтобы она выступала на ровном уровне в РФПЛ без угрозы вылететь. И в основном в команде должны играть дагестанские футболисты.