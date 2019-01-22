Ракицкий, которым интересуется "Зенит", не попал в состав "Шахтера" на матч с "Хайдуком"

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий не сыграет в стартовом составе команды в товарищеском матче против "Хайдука". Его нет и в списке запасных. Матч начался в 17.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" требует от "Зенита" за игрока 12 миллионов евро. До этого стало известно, что он отправился с донецким клубом на сбор в Турцию.

29-летний защитник в текущем сезоне провел 16 матчей за "Шахтер" и забил один мяч при одной голевой передаче.

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