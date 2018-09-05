Рахимов возглавил "Ахмат"

"Ахмат" объявил о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера клуба. 53-летний специалист уже возглавлял грозненцев с 2013 по 2017 год.

- Добро пожаловать домой, тренер! - сообщается в официальном Твиттере "Ахмата".

Главным тренером ФК "Ахмат" утверждён Рашид Рахимов. Добро пожаловать домой, тренер! pic.twitter.com/TEhX3aF8xs – FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 5 сентября 2018 г.

"Ахмат" занимает 10-е место в РПЛ после шести туров, имея в активе 7 очков. Следующий матч команда проведет в гостях против "Спартака".

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