19:49 | Футбол — РПЛ

Рахимов возглавил "Ахмат"

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"Ахмат" объявил о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера клуба. 53-летний специалист уже возглавлял грозненцев с 2013 по 2017 год.

- Добро пожаловать домой, тренер! - сообщается в официальном Твиттере "Ахмата".

"Ахмат" занимает 10-е место в РПЛ после шести туров, имея в активе 7 очков. Следующий матч команда проведет в гостях против "Спартака".

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