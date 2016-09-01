17:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Рахимов вернется к работе 2 сентября

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Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров сообщил, что главный тренер Рашид Рахимов вернется к работе в пятницу. Ранее российский специалист из-за болезни пропустил матчи 4-го и 5-го тура чемпионата России. Следующий поединок грозненцы проведут 10 сентября против ЦСКА​.

- Сегодня Рахимов вернулся в Москву из Вены, где проходил обследование, - цитирует ТАСС Айдамирова. - Врачи так и не сумели поставить ему диагноз, но назначили лечение. В пятницу утром он вылетит в Грозный и приступит к работе в клубе.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3583742

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КОММЕНТАРИИ (1)
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SIZ170

Врачи так и не сумели поставить ему диагноз, но назначили лечение...... Это как? клизму витаминную прописали?

17:56

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