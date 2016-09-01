Рахимов вернется к работе 2 сентября

Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров сообщил, что главный тренер Рашид Рахимов вернется к работе в пятницу. Ранее российский специалист из-за болезни пропустил матчи 4-го и 5-го тура чемпионата России. Следующий поединок грозненцы проведут 10 сентября против ЦСКА​.

- Сегодня Рахимов вернулся в Москву из Вены, где проходил обследование, - цитирует ТАСС Айдамирова. - Врачи так и не сумели поставить ему диагноз, но назначили лечение. В пятницу утром он вылетит в Грозный и приступит к работе в клубе.