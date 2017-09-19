Рахимов сменит Калитвинцева в "Динамо"?

Как стало известно "СЭ", руководство "Динамо" может принять решение по главному тренеру команды Юрию Калитвинцеву уже после дерби с ЦСКА, которое состоится 23 сентября. В случае отрицательного результата украинский специалист может быть отправлен в отставку, а его место, с высокой долей вероятности, займет Рашид Рахимов. Ранее сообщалось, что Калитвинцеву дадут два матча на исправление ситуации.

В последних четырех турах бело-голубые набрали всего два очка и занимают 12-е место в таблице. Лучший бомбардир команды Кирилл Панченко получил тяжелую травму в матче с "Арсеналом" и выбыл примерно на полгода.

Последним местом работы Рахимова был "Терек", который он возглавлял с 2013 по 2017 год. Калитвинцев принял "Динамо" перед началом сезона-2016/17 и вернул его в премьер-лигу с первого места в ФНЛ.