Рахимов сменит Калитвинцева в "Динамо"?

Как стало известно "СЭ", руководство "Динамо" может принять решение по главному тренеру команды Юрию Калитвинцеву уже после дерби с ЦСКА, которое состоится 23 сентября. В случае отрицательного результата украинский специалист может быть отправлен в отставку, а его место, с высокой долей вероятности, займет Рашид Рахимов. Ранее сообщалось, что Калитвинцеву дадут два матча на исправление ситуации.
В последних четырех турах бело-голубые набрали всего два очка и занимают 12-е место в таблице. Лучший бомбардир команды Кирилл Панченко получил тяжелую травму в матче с "Арсеналом" и выбыл примерно на полгода.
Последним местом работы Рахимова был "Терек", который он возглавлял с 2013 по 2017 год. Калитвинцев принял "Динамо" перед началом сезона-2016/17 и вернул его в премьер-лигу с первого места в ФНЛ.
Andrey6201
Дебилы в погонах
20:25
Петрович50
Во всех ДИНАМО - головы нет...
19:51
07770
Хрен редьки не слаще((( Нужно просто сократить ЦСО Динамо на половину тогда и футбольному и хоккейному клубу хватит и на тренера и на игроков.Хватит наверно деньги растаскивать.Где счётная палата,где следственный комитет? Ауууууууууууууу!
19:49