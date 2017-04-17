Рахимов, Шалимов и Петрелли нарушили дисциплинарный регламент РФС

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ" о повестке дня на ближайшем заседании комитета. Он отметил, что будут рассмотрены три эпизода с выходом тренеров за пределы технической зоны без разрешения судьи.

– "Анжи" – "Крылья Советов". Тренер самарцев Петрелли выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи, – сказал Григорьянц. – Во встрече "Рубин" – "Краснодар" главный тренер гостей Игорь Шалимов также покидал техническую зону. Наставник "Терека" Рашид Рахимов в матче с "Оренбургом" тоже покидал техническую зону. Для него это уже четвертое нарушение в сезоне.



Отметим, что согласно статье 90 части 1 дисциплинарного регламента за первое нарушение полагается штраф 10 тысяч рублей. Повторное нарушение в другом матче – 20 тысяч, каждое последующее – 30 тысяч. (Сергей АСТАХОВ)