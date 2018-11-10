18:44 | Футбол — РПЛ

Рахимов рассказал, за счет чего "Ахмат" обыграл "Крылья"

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Главный тренер "Ахмата"  Рашид Рахимов после матча 14-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (2:1) заявил, что игроки его команды продемонстрировали желание победить.

- В плане организации игры мы оказались сильнее, - сказал Рахимов в эфире канала "Матч Премьер". - Было видно желание победить. Играли очень хорошо, поэтому можно назвать эту победу заслуженной. Эмоционально общался с игроками? Манера такая. Живешь игрой и стараешься помочь команде. Мы знали, что "Крыльям" нельзя давать кураж, поэтому решили накрывать чуть выше соперника и лишать его пространства. Этим мы и воспользовались. 

Крылья Советов - Ахмат

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