Рахимов против матча "Енисей" - "Ахмат" в манеже. И вот причина

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов заявил, что ему непонятно решение о проведении матча 16-го тура премьер-лиги с "Енисеем" 1-го декабря в красноярском манеже. Он считает, что ни для кого не должно быть исключений.

– Реакция на проведения матча в манеже, конечно, негативная, – отреагировал Рахимов на вопрос корреспондента "СЭ" о месте проведения игры с сибиряками.

– А мороз в "минус 20" градусов не смущает?

– И мороз, безусловно, смущает. На сегодняшний день нет условий для проведения матча в Красноярске. В тех условиях, что есть, играть невозможно. В таком случае нужно создать равные условия одной и другой команде. Мне непонятно такое решение (бюро исполкома РФС)! Что значит в виде исключения? Для кого это исключение? Для одной команды? А как быть другой?

– Вопросы к составителям календаря.

– Понятно, что можно было заранее договориться о том, чтобы поменяться кругами, но если этого не случилось… Сегодня играть в Красноярске невозможно. Допустим, даже не будет такой низкой температуры в день игры, но в каком состоянии будет поле после таких морозов, которые сейчас стоят в Сибири? Я вам скажу, что поле будет деревянным.

– Тупик.

– В том-то и дело. Манеж ведь тоже не соответствует уровню премьер-лиги. И это стало известно не сегодня и не вчера, говорилось об этом еще в прошлом сезоне! А теперь вдруг исключение… А почему не было исключения в матчах, допустим, 14-го или 15-го туров, когда "Енисей" играл с "Краснодаром"?!

Убежден, условия абсолютно неравные. Одна команда приезжает в манеж впервые, а другая уже работает в нем две-три недели. Вспомните, в прошлом году "Ахмат" там уже играл, и футболисты просто "задохнулись". Внутри этого манежа просто нет воздуха. К тому же он не готов принимать такие матчи, потому что он очень маленький. И если поднималась тема строительства манежей, то конкретно это сооружение – совсем не уровень РПЛ. Что это за футбол?! Здесь не должно быть исключений!

Рашид Рахимов: "Манеж – это убийство футбола! Почему РФС делает такие исключения?"