09:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Рахимов присоединился к "Тереку" после болезни

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Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов присоединился к команде после медицинского обследования и лечения в Москве и Вене, информирует официальный сайт клуба. Наставник, пропустивший несколько матчей, уже провел тренировку команды. Отмечается, что двухчасовое занятие прошло на одном дыхании, тренировка включила в себя стретчинг, беговую и тактическую работу, игру в футбол на половину поля. Шесть футболистов "Терека" находятся в расположении сборных.

"Терек" после пяти туров с 10 очками занимает третье место в чемпионате России. В шестом туре грозненцы 10 сентября сыграют на выезде с ЦСКА.

Дополнительная информация

http://fc-terek.ru/newslist/#7593

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