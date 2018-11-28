Рахимов откажется выводить футболистов на матч "Енисей" - "Ахмат" в Красноярске при температуре ниже минус 15

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в интервью "СЭ" заявил, что откажется выводить футболистов на поле стадиона в Красноярске в матче 16-го тура премьер-лиги с "Енисеем" при температуре ниже минус 15.

Напомним, "Спартак" отказался играть в кубковом матче с "Крыльями Советов" в Самаре, когда столбик термометра показывал минус 17. Московский клуб тогда воспользовался статьей 6 пунктом 5 регламента РПЛ.

Мороз-то, мороз, с него что за спрос, а вот ты сам береги свой нос! pic.twitter.com/pgT83yZM4C – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 27 ноября 2018 г.

– Знаю прогноз погоды и не могу понять принципиальную позицию "Енисея", согласно которой мы должны прилететь в Красноярск, – начал Рахимов. – Мы не против того, чтобы лететь в Красноярск, но в плане погоды остается надеяться только на чудо. Правда, всем понятно, что оно маловероятно.

Еще один важный момент – газон. 1 декабря он, мягко говоря, будет не в футбольном состоянии. Манеж? Он не отвечает современным требованиям. Современные манежи – совсем другие, и представителям "Енисея" стоит с ними ознакомиться.

– "Ахмат" готов поступить, как "Спартак" в Самаре, и отказаться проводить матч, если температура будет ниже минус 15?

– При минус 20 лично я не буду рисковать здоровьем игроков. Болельщики тоже должны понимать: у игроков есть семьи, близкие люди, которые будут переживать за них. Зачем такой риск? Надеюсь, в "Енисее" разделяют нашу точку зрения. Понятно же, что дышать в минус 20 тяжело, а легкие у футболистов не железные. Поэтому я не намерен рисковать здоровьем футболистов.

По пути "Спартака". Рахимов грозит не вывести команду на поле в Красноярске