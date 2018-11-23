22:32 | Футбол — РПЛ

Рахимов - о поражении от ЦСКА: "После такой игры на самом деле больно"

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Главный тренер "Ахмата"  Рашид Рахимов после поражения в матче 15-го тура премьер-лиги от ЦСКА (0:2) заявил, что его команда играла хорошо.

- После матча сказал ребятам, что после такой игры на самом деле больно, - приводит слова Рахимова официальный сайт "Ахмата". - Если бы нас переигрывали, создавали моменты, то проиграв 0:1, я бы сказал, что это по делу. Но сегодня играли хорошо, только вот свои моменты не реализовали и пропустили гол в простейшей ситуации.

У соперников до этого не было ни одного опасного момента, и пропускаем гол со "стандарта". Таков футбол. Мелочей не бывает, любой эпизод нужно доигрывать до конца, любой эпизод может изменить ситуацию. Мы прибавили, создали 2-3 момента, могли забивать Исмаэль и Аблай, но не удалось. А второй гол - стечение обстоятельств. 

Думаю, у нас многие эпизоды хорошо получались. Потому и говорю, что обидно за ребят. В принципе, мы подстроили соперника под себя. А ЦСКА мало кто может подстроить под себя. Нам это сегодня удалось, но к сожалению, мы не набрали очки.

"Ахмат" после 15 туров занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

Ахмат - ЦСКА

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http://fc-akhmat.ru/page/10175

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