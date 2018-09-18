00:36 | Футбол — РПЛ

Рахимов - о победе над "Спартаком": "Это заслуга команды, а не моя или Пилипчука"

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Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов после победы над "Спартаком" в 7-м туре чемпионата России (2:1) отметил, что герой не он, а вся команда. Тем не менее, он добавил, что впереди еще много работы.

- Герой - вся команда, а не тренер, - сказал Рахимов в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - То, что ребята сделали, они молодцы, выдали очень хорошую игру в плане самоотдачи и дисциплины. Предстоит еще достаточно много работы, и определенный стиль игры мы еще не выбрали. Это была подготовка к одному матчу против "Спартака", но дальше соперники уже другие. Мы должны постараться варьировать систему своей игры.

Эта победа в первую очередь команды, а не главного тренера или Ромы Пилипчука. Нужно отдавать должное игрокам, они заслужили победу. Тренеры и руководители внесли вклад в этот результат. Эта победа общая, но в большей степени - команды.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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