Рахимов назвал стартовый состав "Ахмата" на игру против "Спартака"

"Ахмат" объявил стартовый состав на матч седьмого тура чемпионата России против "Спартака". С первых минут у грозненцев сыграют Городов, Уциев (к), Родолфу, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Гащенков, Бериша, Исмаэл Силва, Идрисса Думбья.

В запасе у "Ахмата" остались Гудиев, Плиев, Мусалов, Нижич, Кадыров, Швец, Раванелли, Харин, Садаев, Митришев, Мбенг.

Предстоящая встреча станет первой для Рашида Рахимова после второго пришествия в "Ахмат" на должность главного тренера.

"Спартак" – "Ахмат": российская премьер-лига, 16 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)