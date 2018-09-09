Рахимов назвал главную проблему "Ахмата"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов заявил, что основной проблемой грозненского клуба является выход из обороны в атаку. 53-летний специалист возглавил "Ахмат" 5 сентября, подписав двухлетний контракт.
- Сейчас нужно посмотреть, что происходит в команде, на что способны футболисты, какую игру им прививать, - сказал Рахимов в интервью клубной пресс-службе. - Проблем в плане игры у нас достаточно. Основная - выход из обороны в атаку, который у нас, к сожалению, очень сильно хромает. Надо вернуть тот боевой настрой, который должен быть всегда.
Ближе к зиме поймем, какие позиции нуждаются в усилении. Очень важно, чтобы все игроки вернулись из сборных в хорошем состоянии. Будем смотреть и готовиться.
Рашид Рахимов: Надо вернуть боевой настрой, который должен быть всегда. https://t.co/vv7eVim12t– FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 9 сентября 2018 г.
"Ахмат" занимает 10-е место после шести туров РПЛ, имея в активе 7 очков. Следующий матч грозненцы проведут в гостях против "Спартака".