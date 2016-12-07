Рахимич впервые назначен старшим тренером ЦСКА

Руководство школы ЦСКА утвердило старших тренеров команд ДЮСШ ПФК ЦСКА на 2017 год, информирует клубная пресс-служба. Среди наставников команд значится бывший полузащитник армейской команды Элвер Рахимич, который будет работать с коллективом 2003 года рождения. Параллельно специалист будет работать помощником тренера команды 2000 г.р.
Полностью список старших тренеров школы ЦСКА выглядит следующим образом:
2000 г.р. – Андрей Аксенов (помощники – Юрий Аджем и Элвер Рахимич)
2001 г.р. – Денис Первушин (помощник – Максим Боков)
2002 г.р. – Анатолий Дутов (помощник – Евгений Варламов)
2003 г.р. – Элвер Рахимич (помощник – Алексей Носников)
2004 г.р. – Алексей Носников (помощник – Александр Бауман)
2005 г.р. – Дмитрий Карсаков (помощник – Сергей Дулык)
2006 г.р. – Евгений Варламов (помощник – Анатолий Дутов)
2007 г.р. – Александр Бауман (помощник – Алексей Сафроненко)
2008 г.р. – Сергей Дулык (помощник – Дмитрий Карсаков)
2009 г.р. – Андрей Плахетко (помощник – Алексей Горелов)
2010 г.р. – Алексей Сафроненко (помощник – Дмитрий Протопопов)
2011 г.р. – Михаил Христич (помощник – Андрей Плахетко)
Напомним, что Рахимич выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год. После завершения карьеры босниец работал в тренерском штабе главного тренера команды Леонида Слуцкого. В 2015 году Рахимич перешел на работу в ДЮСШ ЦСКА.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/sportschool/novosti/utverzhdyen-trenerskiy-sostav-dyussh-pfk-cska-na-2017-god/
Веравалер
Да, у этого можно научиться кости ломать. Да так, чтобы за то, за что других выгоняют из футбола, тебе даже не свистнули. Правда, это только в комплекте с Гинером.
18:02
Тыгыдымский
Любой человек (тренер), приносящий пользу клубу ЦСКА, становится армейцем автоматически. Не надо смотреть на Спартак, который принимает на работу по принципу "настоящий - не настоящий" спартаковец. Профессионалы должны работать в клубе, при этом по барабану, за кого они в детстве играли. Жаль что многие не понимают простых истин.
17:57
saiga
Легенду ЦСКА Элвера необходимо вернуть в главную команду вместо псевдо-армейцев Онопко и Овчинникова.
17:34