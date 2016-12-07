Рахимич впервые назначен старшим тренером ЦСКА

Руководство школы ЦСКА утвердило старших тренеров команд ДЮСШ ПФК ЦСКА на 2017 год, информирует клубная пресс-служба. Среди наставников команд значится бывший полузащитник армейской команды Элвер Рахимич, который будет работать с коллективом 2003 года рождения. Параллельно специалист будет работать помощником тренера команды 2000 г.р.

Полностью список старших тренеров школы ЦСКА выглядит следующим образом:

2000 г.р. – Андрей Аксенов (помощники – Юрий Аджем и Элвер Рахимич)

2001 г.р. – Денис Первушин (помощник – Максим Боков)

2002 г.р. – Анатолий Дутов (помощник – Евгений Варламов)

2003 г.р. – Элвер Рахимич (помощник – Алексей Носников)

2004 г.р. – Алексей Носников (помощник – Александр Бауман)

2005 г.р. – Дмитрий Карсаков (помощник – Сергей Дулык)

2006 г.р. – Евгений Варламов (помощник – Анатолий Дутов)

2007 г.р. – Александр Бауман (помощник – Алексей Сафроненко)

2008 г.р. – Сергей Дулык (помощник – Дмитрий Карсаков)

2009 г.р. – Андрей Плахетко (помощник – Алексей Горелов)

2010 г.р. – Алексей Сафроненко (помощник – Дмитрий Протопопов)

2011 г.р. – Михаил Христич (помощник – Андрей Плахетко)

Напомним, что Рахимич выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год. После завершения карьеры босниец работал в тренерском штабе главного тренера команды Леонида Слуцкого. В 2015 году Рахимич перешел на работу в ДЮСШ ЦСКА.