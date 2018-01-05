Рахимич хочет совмещать работу в сборной Боснии и Герцеговины и ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА​ Элвер Рахимич планирует совмещать работу в сборной Боснии и Герцеговины и ДЮСШ ЦСКА. Ранее сообщалось, что бывший полузащитник армейцев войдет в штаб Роберта Просинечки, который был назначен на пост главного тренера национальной команды 4 января.

– Мне только вчера сообщили, что я назначен в тренерский штаб сборной. После праздников буду разговаривать с ЦСКА про совмещение, – приводит "Р-Спорт" слова Рахимича. – У меня есть большое желание остаться в ЦСКА. Совмещать эти две должности можно.

Напомним, Рахимич выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год. Вместе с армейцами он по пять раз выиграл чемпионат и Суперкубок России. Также он стал семикратным обладателем национального кубка. В сезоне-2004/05 завоевал Кубок УЕФА. После завершения карьеры игрока работал в тренерском штабе ЦСКА (2013-2015 гг), с 2015 года – в ДЮСШ ЦСКА.

За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник выступал с 2007 по 2013 год. На чемпионате мира 2014 года он входил в тренерский штаб национальной команды.

Рахимич вошел в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины

https://rsport.ria.ru/football/20180105/1130837208.html