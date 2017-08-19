Рагнар Сигурдссон: "Я залечил травму и готов играть за "Рубин"

Защитник "Рубина" Рагнар Сигурдссон после матча 7-го тура чемпионата России против "Анжи" (6:0) отметил, что он готов выходить на поле в ближайших играх. Футболист восстановился после травмы, а в сегодняшней встрече впервые вышел на поле за казанцев.

- К сожалению, в один из первых дней в Казани я получил травму, поэтому не смог сразу помочь команде, - цитирует "Р-Спорт" Сигурдссона. - Сейчас чувствую себя отлично и готов играть. Таким результатом в дебюте, конечно, доволен. Очень рад такой победе "Рубина".

После смены главного тренера от "Анжи" можно было ожидать чего угодно, но сегодня мы не дали сопернику много шансов. У нас многое получалось.