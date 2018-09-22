Рагнар Сигурдссон - о втором месте "Ростова": "Мы выходим на поле и отдаем все силы в каждой игре"

Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон заявил, что ожидает тяжелого матча против "Уфы" в 8-м туре РПЛ.

- Против таких клубов всегда тяжело играть, - приводит слова Сигурдссона официальный сайт "Ростова". - Игроки – бойцы, а в составе качественные футболисты. Знаю Слая по выступлениям в чемпионате Дании. Думаю, это важный игрок для "Уфы".

Второе место "Ростова"? Чемпионат начался не так давно, поэтому нет какого-то смысла говорить о турнирных раскладах. Мы просто выходим на поле и отдаем все силы в каждой игре.

Стадион в Екатеринбурге? Хорошая арена, отличное поле, но в душе не было горячей воды. Отмечу трибуны за воротами, которые выглядели забавно. Возможно, это специальный дизайн.

"Ростов" занимает второе место после семи туров, имея в активе 14 очков.

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